Неизвестные подстрелили посреди дороги мужчину и скрылись на авто

В Одессе 14 мая произошла перестрелка на Балтский дороге.
Полиция ввела в городе специальную операцию "Перехват", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"По предварительной информации, неизвестные несколько раз выстрелили в сторону 42-летнего мужчины. Подозревают, что стреляли из травматического оружия. У пострадавшего ранение ноги. Его госпитализировали", - сказано в сообщении.
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После преступления злоумышленники скрылись на автомобиле. На месте работают правоохранители.
Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.
На Николаевщине расследуют обстоятельства стрельбы в поле возле села Новоингулка. Установлено, что конфликт возник между двумя группами людей. Пострадавших двое: 30-летний и 53-летний с обеих сторон конфликта. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.
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