Неизвестные подстрелили посреди дороги мужчину и скрылись на авто

В Одессе произошла перестрелка на Балтский дороге. Есть ранен. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 14 мая произошла перестрелка на Балтский дороге.

Полиция ввела в городе специальную операцию "Перехват", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительной информации, неизвестные несколько раз выстрелили в сторону 42-летнего мужчины. Подозревают, что стреляли из травматического оружия. У пострадавшего ранение ноги. Его госпитализировали", - сказано в сообщении.

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После преступления злоумышленники скрылись на автомобиле. На месте работают правоохранители.

Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

На Николаевщине расследуют обстоятельства стрельбы в поле возле села Новоингулка. Установлено, что конфликт возник между двумя группами людей. Пострадавших двое: 30-летний и 53-летний с обеих сторон конфликта. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ноги.