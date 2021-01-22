Неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санях

Ребенок катался на санях возле школы Фото: glavcom.ua

В Тернополе неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика.

Ребенок катался на санях возле школы, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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"21 января в больницу с ожогами попал малолетний житель областного центра. Травмы мальчик получил во время катания на санках вблизи 26-й школы. Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Пациент требует еще одного хирургического вмешательства, его доставили в столичную больницу ", - говорится в сообщении.

Полицейские расследуют все обстоятельства преступления. Они обследовали прилегающую территорию и нашли в квартире одного из мужчин гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области четвероклассник ранил старшую сестру из пневматической винтовки. 10-летнюю девочку с пулевым ранением глаза на "скорой" доставили в больницу.