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вторник, 01 сентября 2020 15:48

8-летний брат из винтовки попал в глаз старшей сестре

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8-летний брат из винтовки попал в глаз старшей сестре
8-летний брат из винтовки попал в глаз старшей сестре. Фото: tsn.ua

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области четвероклассник ранил старшую сестру из пневматической винтовки. Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

10-летнюю девочку с пулевым ранением глаза на "скорой" доставили в больницу. Туда сразу прибыла следственно-оперативная группа.

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"Выяснилось, что ранение ребенку нанес младший брат. Трагедия произошла 31 августа, около 22:00, в одном из сел Староконстантиновского района. Играя, 8-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку, стоявшую в комнате без присмотра, и совершил один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз своей старшей сестре, которая в тот момент находилась в ванной комнате. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимацию", - рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что винтовка принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

Полиция открыла уголовное производство по факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения. Следователи не исключают возможности открытия производства за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

13-летний подросток без ведома отца взял его охотничье ружье, убежал из дома и застрелился.

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Дата
01
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