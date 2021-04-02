Неизвестные облили фекалиями памятный знак погибшим воинам АТО

Памятный знак, над которым так надругались злоумышленники, расположенный на проспекте Шевченко у здания Одесской областной госадминистрации Фото: facebook.com/puzikvaleriy

В Одессе неизвестные надругались над памятным знаком погибшим на Донбассе воинам АТО.

Его облили фекалиями, сообщил писатель и ветеран Валерий Пузик на своей странице в Facebook.

Памятный знак, над которым так надругались злоумышленники, расположенный на проспекте Шевченко у здания Одесской областной госадминистрации. Мужчина заметил облитый памятник случайно, во время утренней прогулки с сыном. Ни полиции, ни представителей других учреждений на месте не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные надругались над могилой Бандеры

Правоохранителям о факте осквернения памятного знака известно.

"Сообщение о том, что неизвестные облили памятник воинам, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил, правоохранители обнаружили во время мониторинга интернет-сети", - говорят в полиции.

Проверка продолжается.

В Сумах вандал 27 марта надругался над могилой полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который получил смертельное ранение на Донбассе. То, что случилось с могилой его сына, обнаружил отец погибшего воина.