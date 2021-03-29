Мужчина надругался над могилой погибшего на Донбассе полковника

Вандал 27 марта надругался над могилой полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который получил смертельное ранение на Донбассе.Фото: smr.gov.ua

В Сумах вандал 27 марта надругался над могилой полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который получил смертельное ранение на Донбассе.

То, что случилось с могилой его сына, обнаружил отец погибшего воина. С могилы комбрига, похороненного на Аллее Славы, злоумышленник снял флаг, сообщили в главке Нацполиции в Сумской области.

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Злоумышленника полицейские нашли. Им оказался 41-летний житель Сумского района.

В полиции уже открыли уголовное производство. Вандалу грозит до 3 лет лишения свободы.

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей. Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok.