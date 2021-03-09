Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах

Луцкие школьники танцевали на могилах. Фото: Скриншот с видео

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей.

Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok. Об этом сообщает Таблоид Волыни.

Сейчас в полиции открыли производство из-за надругательство над могилами. Позже подростки на видео извинились за свои действия.

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В Карловке Полтавской надругались над могилами. Неизвестные похитили металлические таблички с надгробий.