Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей.
Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok. Об этом сообщает Таблоид Волыни.
Сейчас в полиции открыли производство из-за надругательство над могилами. Позже подростки на видео извинились за свои действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные надругались над могилой Бандеры
В Карловке Полтавской надругались над могилами. Неизвестные похитили металлические таблички с надгробий.
Комментарии