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понедельник, 25 февраля 2019 09:43

Неизвестная женщина на улице дважды ударила мужчину ножом
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В Киеве неизвестная женщина дважды ударила ножом мужчину
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве неизвестная женщина дважды ударила ножом мужчину
В Киеве неизвестная женщина дважды ударила ножом мужчину
В Киеве неизвестная женщина дважды ударила ножом мужчину
В Киеве неизвестная женщина дважды ударила ножом мужчину

24 февраля в Киеве Нацгвардия во время патрулирования обнаружила окровавленного мужчину.

Пострадавшего нашли на мосту Патона в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе около 21:15. Как долго он истекал кровью неизвестно, сообщает Информатор.

Он рассказал служащим Нацгвардии, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. К нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда тот отказал, то она достала нож и дважды ударил его в область лопатки.

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На место вызвали полицию и медиков скорой медицинской помощи. Последние оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на месте и госпитализировали.

Один из очевидцев рассказал, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители отобрали показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.

В микрорайоне Широкая Балка в Николаеве неизвестный порезал лицо девушке, которая отказалась с ним знакомиться.

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25
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