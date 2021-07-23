Неделю выживали сами: женщина бросила четырех дочерей и сбежала "погулять"

В Житомирской области 38-летняя женщина на неделю оставила четырех дочерей одних дома. Самая старшая обратилась в полцию, чтобы мать разыскали. Фото: npu.gov.ua

В Новоград-Волынском Житомирской области 38-летняя женщина на неделю оставила четырех детей одних дома.

Пока гуляла и развлекалась в соседнем селе, о сестрах 7, 10 и 14 лет заботилась 15-летняя, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

"Женщина оставила своих дочерей и ушла в соседнее село к знакомым, в компании которых отдыхала и пила. Все это время - шесть дней - ухаживала и беспокоилась о своих младших сестрах 15-летняя дочь. Однако, девушке необходимо было уже ехать на учебу. Поэтому она и обратилась в полицию, чтобы помогли разыскать мать", - рассказали в прокуратуре.

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Относительно "горе-матери" за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составили административный протокол.

Также установлено, что в этом году, с мая по июль, женщина неоднократно шла "гулять" и оставляла малолетних на произвол судьбы. Поэтому служба по делам детей решает вопрос о лишении женщины родительских дел.

В Бахмуте Донецкой области полицейские спасли четырех маленьких детей, которых в грязи и холоде бросила мать. Дети находились в невыносимых и опасных для жизни условиях. Их забрали в больницу. Мать детей так и не появилась. 30-летнюю женщину полицейские уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей.