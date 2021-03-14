Неделю назад похитили 7-летнюю Марию Борисову: что нового в деле и как живет село

В Счастливом на Херсонщине прощаются с 7-летней Марией Борисовой. Исчезла 7 марта. Через 4 дня нашли ее тело. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы. Убийцу разыскивают. Фото: скриншот с видео

Жители села Счастливое Алешковского района Херсонской области, где неделю назад похитили, изнасиловали и задушили 7-летнюю Марию Борисову, живут в страхе. Боятся ходить по улицам и отпускать детей одних.

Кто мог совершить такое с девочкой - не знают. Об этом Gazeta.ua рассказала местная Оксана.

"У нас такого никогда не было. Все знают друг друга, село спокойное. Страшно подумать, что этот человек ходил с нами по одним улицам, живет рядом. Может, и работали вместе. Это же все мы, наши дети были все время под угрозой", - рассказывает женщина.

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Добавляет, что родные очень тяжело переживают утрату. Мать была на успокоительных, у нее дежурили врачи. С ней и 10-летним братом Марии работал психолог.

"Мать нормально заботилась о детях. Возможно, ранее у нее и были проблемы с алкоголем. Но после того, как муж ушел, она взяла себя в руки. Работала, где могла. Детки были накормлены и ухожены", - добавляет женщина.

Между тем полицейские опрашивают местных мужчин. О вероятных подозреваемых официально пока не сообщается.

"Проверяем алиби каждого, биллинг телефонов, все наносим на схемы. Это кропотливая работа, требующая пошаговой реализации. Поэтому это сейчас проходим, кого повторно допрашиваем, кого третий, четвертый раз. Отобрали ряд образцов для определения профиля ДНК ", - рассказал Вадим Ковальчук, начальник отделения полиции №2 Херсонского городского управления полиции.

С девочкой прощались накануне, 13 марта. Провести ее в последний путь пришло не менее 400 человек - несли цветы и мягкие игрушки. Девочку хоронили в белом закрытом гробу. По дороге к кладбищу ее последний раз пронесли по тем местам, в которых больше всего любила играть.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.