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среда, 31 марта 2021 13:11

Неделя поисков не дала результата: 30-летний мужчина исчез, отведя ребенка в сад

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В Тернопольской области разыскивают 30-летнего Сергея Штогуна из села Горынка Кременецкого района.

24 марта около 8:00 мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Был одет в темно-синие джинсы, черный пуховик и черные кожаные ботинки. Если у кого-то есть информация о мужчине, просят звонить по номерам в Кременце 0(3546) 22 245, 0(67) 35 09 300 или на линию 102.

Автор: tp.npu.gov.ua
  В Тернопольской области разыскивают 30-летнего Сергея Штогуна. Исчез утром 24 марта. Связь с мужчиной отсутствует
В Тернопольской области разыскивают 30-летнего Сергея Штогуна. Исчез утром 24 марта. Связь с мужчиной отсутствует

Сергей якобы задолжал кому-то деньги. Жене пропавшего Илоне рассказали, что он встречался с кредиторами, те требовали вернуть должное. Когда мужчина сказал, что таких денег у него нет, его сильно избили и вывезли темным автомобилем за пределы Кременца, пишет издание "20 минут".

Женщина предполагает, что ее муж после избиения мог потерять память или не может связаться с семьей, чтобы сообщить, что жив. Последний раз она видела мужа, когда вместе выходили на работу в 8:00 утра. Уже в 9:00 связи с ним не было.

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"Все было нормально, никаких скандалов или недоразумений прежде не было. В среду, 24 марта, утром мы оба собирались на работу - он к себе, а я к себе. Сергей работает торговым представителем. В тот день по работе должен был быть в Почаеве. Но его видели в 9 утра в Кременце на улице Дубенской. Сергей сказал знакомому, что идет в делах. Но там у мужа не могло быть никаких дел: за направлением, которое указал, везде только жилые дома", - рассказала женщина.

За период розыска Сергея выяснилось, что он увлекался интернет-играми. Илона предполагает, что муж мог набрать кредитов. В день исчезновения Сергей утром вышел из дома быстрее, чем обычно. А также сказал, что задержится на работе. Оделся не по погоде: гольф, сверху кофта и утепленные штаны. Жена удивилась: куда столько, ведь на улице не так холодно.

Через несколько минут Сергей позвонил жене, что завел ребенка в садик. Тогда супруги говорили последний раз перед исчезновением. От 9 утра 24 марта с ним пытались связаться родные и коллеги с работы, но связи с Сергеем уже не было.

В Бердянске на Запорожье исчезла 30-летняя Юлия Марчук. Женщина отвела в детский сад детей и домой не вернулась. У Юлии Марчук семеро детей. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении женщины.

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Дата
31
марта

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