Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве

В среду, 4 августа, на столичной Куреневке возник крупный пожар. Горят склады.
Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.
"Что стало причиной возгорания, установит следствие. На месте работают бойцы ГСЧС", - говорится в посте.
На фото видно, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
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Пожар возник на площади 2,5 кв. м в одноэтажном недейственном складском здании, размером 45 м на 12 м.
"Тушение осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший находится на расстоянии 400 м от места пожара. Теряется время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды", - сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
17 июня в Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин. Злоумышленники бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Также ребята пытались поджечь магазин рядом с кафе.
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