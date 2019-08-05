Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами

Густой дым шел из всего здания ТЭС. Фото: energo.dtek.com

Утром 5 августа на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошла авария с опасными выбросами в окружающую среду.

"Сегодня около 8:50 на Приднепровской ТЭС запустили в работу 10 или 11 энергоблок (дым выходит в одну трубу). В 8:56 небо покрылось густым черным дымом. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными", - написали в Facebook активисты Save Dnipro.

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Видеокамера зафиксировала момент аварии. Густой дым шел из всего здания электростанции.

Также в "Save Dnipro" отметили, что ТЭС и власть не сообщили жителей Днепра о чрезвычайной ситуации.

28 июля на территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана. По данным спасателей, ЧП произошло из-за протекания передаточного бака.