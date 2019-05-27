Неадекватный мужчина с пистолетом набросился на детей

Пистолетом мужчина пытался запугать детей, которые громко слушали музыку. ФОТО: zik.ua

Во дворе одной из многоэтажек киевского микрорайона Позняки мужчина с пистолетом набросился на детей. Все потому, что они слушали громкую музыку.

"С пистолетом среди белого дня. Почему бы и нет? Во дворе одного из многоэтажных домов на Княжем затоне, 4, мужчину не устроило то, что во дворе дети слушали музыку. Он решил наказать их пистолетом", — говорится в заметке к видео на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Большинство пользователей сети отреагировали с возмущением.

"Полицию надо вызывать. В следующий раз ему еще что-то не понравится и он будет стрелять", "С ума сойти! А слабо наркоманов погонять с пистолетом или алкашей на детских площадках?! Герой", — отмечали в комментариях под видео.

Некоторые с пониманием отнеслись к радикальным мерам, к которым прибегнул мужчина:

"В руках предмет, похож на пистолет. А дети могут сидеть на площадке разные, и по 5-6 и по 17-18 лет с пивком и на "колёсах". В районе сейчас в каждом дворе. Выпускники блюют!!!", "Там могут быть ещё те детки, поколение чипсоедов".

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