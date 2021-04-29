Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната

Инцидент произошел возле станции метро Дарница Фото: скріншот із відео

В Киеве на парковке одного из заведений быстрого питания 29 апреля мужчина устроил дебош.

Инцидент произошел возле станции метро Дарница. Он угрожал посетителям и работникам пистолетом, пишет Киев Оперативный. Сотрудники вызвали полицию и через 10 мин мужчину задержали.

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Во время задержания у него из кармана выпал нож и граната. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Золотоноше на Черкасской области мужчина размахивал и стрелял из пистолета, разъезжая на авто. Все это происходило 22 апреля около 14:30. Инцидент зафиксировал один из пассажиров и выложил видео в интернет, которое попалось полицейским. Подозреваемого установили.