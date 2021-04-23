Мужчина стрелял из пистолета, разъезжая на авто

Фото: ch.npu.gov.ua

В Золотоноше на Черкасской области мужчина размахивал и стрелял из пистолета, разъезжая на авто. Все это происходило 22 апреля около 14:30.

Инцидент зафиксировал один из пассажиров и выложил видео в интернет, которое попалось полицейским. Подозреваемого установили, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Во время обыска у мужчины изъяли пистолет и автомобиль, на котором передвигались лица. Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Проводится проверка причастности правонарушителей к совершению других преступлений на территории Черкасской области", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. За хулиганство мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Во Львове 40-летний мужчина посреди улицы стрелял из пневматического пистолета. Когда на место приехали полицейские, хулиган угрожал им оружием. Стрелка задержали, надели на него наручники и забрали в участок.