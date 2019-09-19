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четверг, 19 сентября 2019 14:26

Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
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В Шанхае 13-летний Иван Лю с украинской-китайской семье выбросился из окна 13-го этажа. Не выдержал издевательств школьного учителя
Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965
В Шанхае 13-летний Иван Лю с украинской-китайской семье выбросился из окна 13-го этажа. Не выдержал издевательств школьного учителя
В Шанхае 13-летний Иван Лю с украинской-китайской семье выбросился из окна 13-го этажа. Не выдержал издевательств школьного учителя

В Шанхае 13-летний Иван Лю с украинской-китайской семьи совершил самоубийство.

Парень выбросился из окна 13-го этажа якобы из-за издевательств школьного учителя. На руке у парня был иероглиф "жертва шанхайского образования". Мать подростка утверждает, что эти и другие факты доведения до самоубийства полицейские отказались отражать в своем протоколе. Но отец ребенка заставил их зафиксировать данные. Эту историю опубликовал в Facebook киевлянин Владимир Бойко, ссылаясь на письмо матери погибшего Елены Артеменко.

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"Педагог средней школы района Пудун города Шанхай учитель Чжан постоянно издевался над Иваном Лю. Страдали и другие ученики. Год назад девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за постоянных унижений. Педагог Чжан мог выбить стул из-под Ивана Лю, неоднократно бил подростка, толкал его, а в апреле 2019 даже душил мальчика. Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантировал, что с Иваном Лю ничего не случится. Но этого не произошло", - говорится в заметке.

Полиция Шанхая отказывается возбуждать уголовное дело. Свидетельство о смерти родителям могут выдать только при условии, что они отказываються от претензий к представителям системы образования.

Китайские родственники мальчика безуспешно пытаются инициировать расследование.

Студентка из Украины выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий в восточной Словакии. Трагедия произошла в Пряшеве на Будовательський улице.

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