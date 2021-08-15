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воскресенье, 15 августа 2021 10:20

Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
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На Ивано-Франковщине BMW влетел в микроавтобус, который извлеквытягивал из кювета легковушку. Погиб водитель и пассажир легковушки. Еще трое ребят 15,17 и 18 лет - в больнице
Фото: if.npu.gov.ua
На Ивано-Франковщине BMW влетел в микроавтобус, который извлеквытягивал из кювета легковушку. Погиб водитель и пассажир легковушки. Еще трое ребят 15,17 и 18 лет - в больнице
На Ивано-Франковщине BMW влетел в микроавтобус, который извлеквытягивал из кювета легковушку. Погиб водитель и пассажир легковушки. Еще трое ребят 15,17 и 18 лет - в больнице
На Ивано-Франковщине BMW влетел в микроавтобус, который извлеквытягивал из кювета легковушку. Погиб водитель и пассажир легковушки. Еще трое ребят 15,17 и 18 лет - в больнице
На Ивано-Франковщине BMW влетел в микроавтобус, который извлеквытягивал из кювета легковушку. Погиб водитель и пассажир легковушки. Еще трое ребят 15,17 и 18 лет - в больнице

Уже известны подробности смертельной аварии между городом Надвирна и селом Мирное на Ивано-Франковщине. Там BMW влетел в микроавтобус, который вытягивал из кювета легковушку.

21-летний водитель и 18-летний пассажир, который был на переднем пассажирском сиденье, погибли. Еще трое пассажиров в возрасте 15,17 и 18 лет - травмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Смертельному столкновению предшествовала еще одна авария. Водитель Opel Astrа съехал с дороги в кювет. После этого остановил попутный Mercedes-Benz Sprinter и попросил у водителя помощи. Микроавтобус, включив аварийную сигнализацию, буксировал Opel в направлении Львова. В это время со стороны Львова и в направлении Мукачево по неосвещенному участку дороги ехал BMW. И влетел в Mercedes-Benz. От столкновения легковушка слетел в кювет слева, где столкнулась с деревом", - рассказали в полиции.

И погибшие, и пострадавшие - жители Надвирнянщины. Водителей Opel Astra и Mercedes-Benz Sprinter проверели на состояние опьянения - трезвые.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла 14 августа в 3:15 на трассе Мукачево-Львов. BMW после столкновения с деревом перевернулся на бок. Всех, кто был в салоне, зажало. Людей доставали спасатели. Искалеченных передали медикам. Тела погибших направлены на экспертизу.

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Дата
15
августа

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