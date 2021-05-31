Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка

В Ужгороде Закарпатской области на ул. Грушевского в субботу, 29 мая, из-за места в маршрутке 57-летний мужчина напал на 36-летнюю женщину.
Он толкал ее и несколько раз пнул, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
На видео, которое опубликовали в сети слышно, как сначала мужчина упрекает женщину с ребенком, что она не уступила место пожилой пассажирке. Когда же мать с ребенком пытаются выйти из маршрутки, мужчина сначала толкает женщину, а затем и несколько раз ее пинает. После чего нападающий выходит из салона автобуса.
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Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.
Мужчине грозит штраф или исправительные работы.
В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину. За потерпевшую попыталась заступиться только одна пассажирка в салоне.
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