Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка

Из-за места в маршрутке 57-летний мужчина напал на 36-летнюю женщину Фото: pixabay.com

В Ужгороде Закарпатской области на ул. Грушевского в субботу, 29 мая, из-за места в маршрутке 57-летний мужчина напал на 36-летнюю женщину.

Он толкал ее и несколько раз пнул, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

На видео, которое опубликовали в сети слышно, как сначала мужчина упрекает женщину с ребенком, что она не уступила место пожилой пассажирке. Когда же мать с ребенком пытаются выйти из маршрутки, мужчина сначала толкает женщину, а затем и несколько раз ее пинает. После чего нападающий выходит из салона автобуса.

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Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.

Мужчине грозит штраф или исправительные работы.

В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину. За потерпевшую попыталась заступиться только одна пассажирка в салоне.