Девушку избили за два места в маршрутке

Девушку избили пенсионерки

В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину.

По потерпевшую попыталась заступиться только одна пассажирка из салона, пишет "Информатор".

По словам председателя профсоюза перевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, полицию на место происшествия не вызывали.

"Известно, что женщина оплатила два места в маршрутке. По сообщениям очевидцев, к ней должен был кто-то подсесть, некоторые утверждают, что от нее слышался запах спиртного. Пенсионерки решили, что это непозволительная роскошь - занимать два места. Поэтому одна из них демонстративно села рядом, наплевав на просьбу, и не менее демонстративно начала читать книгу ", - говорится в сообщении.

"Словесная перепалка лишь распалила дам преклонного возраста, они стали бросаться оскорблениями в сторону женщины, плевались, ругались матом. Со временем в конфликт вмешался мужчина - он трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем "бабушки" просто вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку и выдрав волосы. Водитель и другие пассажиры не вмешались. Полицию на место не вызывали", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах

Время от времени в украинских маршрутках происходят резонансные избиения. Обычно в них участвуют водители и кондукторы.