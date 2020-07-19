Девушку избили за два места в маршрутке

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2592
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 873
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 630
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 594
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 459
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4779
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6687
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
4
7
3
4
Женщина убила сожителя и неделю жила с его телом
Женщина убила сожителя и неделю жила с его телом
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли &quot;зелья&quot; на 1 млн грн
Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
Видео
Все видео
Не могут остановиться. В Днепре снова побили мужчину в маршрутке
Не могут остановиться. В Днепре снова побили мужчину в маршрутке
Девушку избили за два места в маршрутке
Девушку избили за два места в маршрутке
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей
Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4923
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 378
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
воскресенье, 19 июля 2020 13:18

Девушку избили за два места в маршрутке

  Комментировать
Девушку избили за два места в маршрутке
Девушку избили пенсионерки

В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину.

По потерпевшую попыталась заступиться только одна пассажирка из салона, пишет "Информатор".

По словам председателя профсоюза перевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, полицию на место происшествия не вызывали.

"Известно, что женщина оплатила два места в маршрутке. По сообщениям очевидцев, к ней должен был кто-то подсесть, некоторые утверждают, что от нее слышался запах спиртного. Пенсионерки решили, что это непозволительная роскошь - занимать два места. Поэтому одна из них демонстративно села рядом, наплевав на просьбу, и не менее демонстративно начала читать книгу ", - говорится в сообщении.

"Словесная перепалка лишь распалила дам преклонного возраста, они стали бросаться оскорблениями в сторону женщины, плевались, ругались матом. Со временем в конфликт вмешался мужчина - он трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем "бабушки" просто вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку и выдрав волосы. Водитель и другие пассажиры не вмешались. Полицию на место не вызывали", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах

Время от времени в украинских маршрутках происходят резонансные избиения. Обычно в них участвуют водители и кондукторы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушку избили за два места в маршрутке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

Самое читаемое
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 9684
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 9432
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 1 Просмотров: 7326
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 5598
&quot;Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту&quot; - журналист
"Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист Просмотров: 4959
Происшествия
Не могут остановиться. В Днепре снова побили мужчину в маршрутке
Не могут остановиться. В Днепре снова побили мужчину в маршрутке
 Просмотров: 126
Педофил заманил и изнасиловал 13-летнего мальчика
Педофил заманил и изнасиловал 13-летнего мальчика Просмотров: 252
Женщина убила сожителя и неделю жила с его телом
Женщина убила сожителя и неделю жила с его телом
4
 Просмотров: 891
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 4716
На оккупированной Луганщине волк украл и загрыз ребенка
На оккупированной Луганщине волк украл и загрыз ребенка 1 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
4
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
3
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
1
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
1
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
1
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления - Сакварелидзе
Голосов: 51
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua