Не устроила цена: пассажир стрелял в таксиста

В Днепре конфликт между водителем такси и нетрезвым пассажиром закончился стрельбой. Фото - I Like News

В Днипро конфликт между водителем такси и нетрезвым пассажиром закончился стрельбой. Инцидент произошел у картинг-центра на ул. Набережной Заводской, 82.

Водитель сообщил мужчине, что стоимость поездки в указанное место составит 93 грн, однако пассажира такая цена не устроила, и он предложил свою - 59 грн, передает "Сегодня".

После того, как таксист посоветовал воспользоваться услугами другой службы, недовольный клиент вытащил пистолет. Водитель выскочил из машины, а пассажир вышел за ним и выстрелил в воздух, после чего направил оружие на таксиста, но выстрел не совершил.

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За считанные минуты на место прибыли полицейские, которые изъяли пистолет и вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

В Киеве водитель такси на автомобиле Subaru приехал на вызов. Там у него возник конфликт с молодым человеком. Таксист получил травматическое оружие и произвел два выстрелы, один предупредительный, другой в лицо. Мужчину госпитализировали. Водитель такси остался на месте преступления, дождался полицию и следственно-оперативная группа.