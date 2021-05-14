Не успели доехать: женщина родила в "скорой" на обочине трассы

На Харьковщине женщина родила ребенка на обочине трассы.
Все происходило слишком быстро и медики поняли, что в родильное не успеют. Фельдшер не растерялся и решил принимать ребенка в карете неотложной помощи, говорится в сюжете ТСН.
За несколько минут родилась здоровая девочка.
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В это время территорию именно патрулировал офицер общины и увидел на обочине скорую с проблесковыми маячками. Чтобы мать и младенец достались медучреждения быстрее, дальше двинулись уже в сопровождении полицейской машины.
В подземном переходе на станцию Лесная столичного метрополитена у пассажирки начались роды. Люди успели вызвать "скорую".
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