Не успели доехать: женщина родила в "скорой" на обочине трассы

Женщина родила ребенка в "скорой" на обочине трассы. Фото: pixabay.com

На Харьковщине женщина родила ребенка на обочине трассы.

Все происходило слишком быстро и медики поняли, что в родильное не успеют. Фельдшер не растерялся и решил принимать ребенка в карете неотложной помощи, говорится в сюжете ТСН.

За несколько минут родилась здоровая девочка.

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В это время территорию именно патрулировал офицер общины и увидел на обочине скорую с проблесковыми маячками. Чтобы мать и младенец достались медучреждения быстрее, дальше двинулись уже в сопровождении полицейской машины.

В подземном переходе на станцию ​​Лесная столичного метрополитена у пассажирки начались роды. Люди успели вызвать "скорую".