Женщина родила в переходе к станции метро

В подземном переходе на станцию Лесная столичного метрополитена у пассажирки начались роды.
Люди зрели вызвать скорую, пишет пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в Facebook
"Мальчик! Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - указала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роженица оставила в роддоме ребенка и сбежала
Макогон напомнила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции Театральная. Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.
28 апреля Лавиния Маунг летела на отдых на Гавайи. Во время полета она родила ребенка, хотя даже не знала, что была беременна. На борту оказались врач и три медсестры из отдела интенсивной терапии для новорожденных, которые помогли женщине.
Комментарии