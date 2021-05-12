Женщина родила в переходе к станции метро

В пассажирки начались роды на станции метро. Фото: pexels.com

В подземном переходе на станцию ​​Лесная столичного метрополитена у пассажирки начались роды.

Люди зрели вызвать скорую, пишет пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в Facebook

"Мальчик! Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - указала она.

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Макогон напомнила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции Театральная. Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.

28 апреля Лавиния Маунг летела на отдых на Гавайи. Во время полета она родила ребенка, хотя даже не знала, что была беременна. На борту оказались врач и три медсестры из отдела интенсивной терапии для новорожденных, которые помогли женщине.