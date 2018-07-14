Не удержал язык за зубами: полиция случайно узнала об жестоком убийстве

Автор: РИА Новости Винницкая полиция раскрыла убийство благодаря говорливому подозреваемому

В течение пяти суток полицейские Казатина случайно узнали о содеянном ранее убийстве.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря "болтливости" одного из подозреваемых. Мужчина не удержал язык за зубами и поделился подробностями со знакомыми, а те "проинформировали" винницких правоохранителей, пишет naparise.

Начало этой истории можно назвать банальным. Компания из трех мужчин распивала спиртное. Между знакомыми началась ссора, а затем драка. Далее двое избили третьего. Жорстко до потери сознания. Но компаньоны решили, что 26-летний друг умер. Поэтому решили скрыть тело, чтобы об этом никто не узнал.

Один из участников застолья позвонил трезвому товарищу и попросил помощи. Тот приехал на собственном автомобиле "ВАЗ 2105", куда и загрузили тело. Мужчины вывезли труп в лес и закопали.

Доподлинно неизвестно, в то время человек погиб или был в коме. Детали определит экспертиза. По замыслу соучастников, об этом никто не должен был узнать. Но один человек таки не удержался.

Как только стало известно к нему пришли на работу. Мужчина во всем признался. За несколько дней следователи имели полную картину того, что произошло, задержали трех участников события - мужчин 39, 33 и 26 лет. Нашли труп и собрали материалы уголовного производства.

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О дальнейшей судьбе задержанных, то она может сложиться по-разному. Санкции статьи предусматривают и пожизненное заключение. По крайней мере, для тех, кто непосредственно убивал. А оценку действиям водителя-сообщника предоставят в ходе досудебного расследования.

14 июля в одной из больниц Турции умер 57-летний Андрей Сова, украинский турист из Запорожья, который неделю находился в коме. 7 июля его избил турист из России на курорте в Анталии.