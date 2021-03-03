Не убийца, а спаситель: в деле школьника-потрошителя произошел кардинальный поворот

По делу приговоренного к пожизненному заключению школьника-потрошителя Валентина Земцова произошел кардинальный поворот.

Фото: VK.COM

Единственная потерпевшая Виктория Крыгина, которая уцелела в резне, изменила показания. И они абсолютно противоположные тем, которые были в начале, говорит прокурор. Вроде как муж Виктории убил 4-летнего сына и резал ее. А Земцов услышал крики и защитил женщину. Слово в слово ее новую версию озвучивает и сам Земцов, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он там Сашеньку режет!" - свидетели рассказали подробности кровавой расправы школьника

Отец подсудимого не знает, почему сын все время молчал о ней. Родители Земцова выплатили потерпевшей моральный ущерб еще несколько лет назад. Сумму не разглашают. Виктория подписала документ, что претензий к школьнику не имеет. Почему единственная уцелевшая во время резни вдруг называет его спасителем, а в убийстве сына обвинила своего мужа - объяснять не желает.

Уже через 2 недели Валентин Земцов будет иметь последнее слово. И после того, суд решит, оставить его за решеткой пожизненно. Или отменить приговор и заново расследовать трагедию, как того хотят подсудимый и потерпевшая.

По факту предоставления ложных показаний прокуратура уже открыла новое производство.

Трагедия произошла 10 марта 2018 года. Около 23:30 в доме на улице Рабочей, 24 пришел 18-летний Валентин Земцов. За несколько минут набросился с ножом на Семена Бондаренко. Затем порезал женщину, которая тогда была на 33-й неделе беременности, и убил их сына. 4-летний Саша получил 9 ударов ножом. Валентин Земцов в то время был учеником 11-А класса городской школы №3. Его отец владеет сетью станций техобслуживания авто. Мачеха до 2005-го работала председателем Павлоградского горрайонного суда, сейчас имеет адвокатскую практику. Его задержали почти сразу в больнице. Туда школьник обратился сам, потому что порезался во время нападения. "Да простит меня тьма" - это последнее, что написал Валентин Земцов на своей странице в соцсети. Нападение он совершил в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки с друзьями. 6 ноября 2019-го в Днепре объявили приговор Земцову. Он получил пожизненное заключение. Оспаривал его вместе с потерпевшей.