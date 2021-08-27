Не сразу оказали помощь: подробности гибели школьника, впавшего в кому в лагере

В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья. Парня не спасли. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

12-летний Тимофей Дегальцев, умерший 26 августа в Запорожье, не сразу получил надлежащую медицинскую помощь в Херсонской области.

В больнице Геническа не было оборудования, чтобы сразу определить, что с ним произошло. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова.

"В воскресенье вечером со мной связалась женщина с просьбой помочь ребенку в другой области, в пределах которой мы не имеем влияния. Через пять минут я разговаривала с матерью Тимофея. Она плакала и говорила, что ребенка нужно транспортировать в Запорожье. Так как в больнице Геническа нет оборудования, чтобы понять, что происходит с ребенком. А реанимационная бригада, приехавшая из Херсона, отказалась транспортировать в областную больницу Херсонской области обосновывая тем, что ребенок в крайне тяжелом состоянии и перевозить нельзя. Мать настаивала на транспортировке и просила помочь в этом", - написала она.

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По словам Некрасовой, реанимобиль области не мог поехать в другую область и забрать Тимофея.

"Это далеко, дорога плохая. Нам нужен был реанимобиль, который есть только в Днепре в частной клинике. Реанимобиль максимального комфорта. Цена его была космическая - 60 тысяч гривен, но мы понимали, что от этого зависело все. Это был последний шанс, который использовали", - добавила она.

Необходимую сумму собрали быстро. В детской областной больнице уже ожидали Тимофея.

"Мать хваталась за каждую ниточку. Мы верили до последнего", - завершила Некрасова.

12-летнему Тимофею стало плохо в детском лагере в Херсонской области во время физических нагрузок. У него начались судороги. В Геническую больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Он находился в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга. Подозревали молниеносную форму менингита.