Не сошлись во взглядах: 16-летний с сообщником убили и утопили мужчину

В Краматорске Донецкой области в водоеме нашли тело убитого 40-летнего мужчины. О страшной находке заявил 16-летний. Объяснил, что обнаружил тело случайно.
Выяснилось, что именно заявитель с 22-летним сообщником расправились с мужчиной. А чтобы замести следы - труп сбросили в реку, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
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"Оперативники выяснили, что именно один из заявителей и еще один человек цинично убили мужчину. 16-летнего заявителя, который "случайно" нашел труп своей жертвы, задержали через несколько часов после получения самого сообщения. На поиски и задержание другого 22-летнего душегуба потратили больше времени и ресурсов. Причиной убийства стали разные взгляды юношей и потерпевшего на отдельную ситуацию", - рассказали оперативники.
Задержанные под стражей. Один из них объяснил, что сообщил в полицию об обнаружении тела, потому что хотел, чтобы погибшего похоронили как человека.
Досудебное расследование продолжается.
В Константиновке Донецкой области пьяный 17-летний парень бросился с ножом на 38-летнего незнакомца. Пострадавший с проникающим ножевым ранением грудной клетки в больнице. Подозреваемого задержали.
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