Не сошлись во взглядах: 16-летний с сообщником убили и утопили мужчину

В Краматорске Донецкой области 16-летний с 22-летним сообщником убили 40-летнего мужчину. Тело сбросили в реку. Фото: t.me/dkr_npu

В Краматорске Донецкой области в водоеме нашли тело убитого 40-летнего мужчины. О страшной находке заявил 16-летний. Объяснил, что обнаружил тело случайно.

Выяснилось, что именно заявитель с 22-летним сообщником расправились с мужчиной. А чтобы замести следы - труп сбросили в реку, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Оперативники выяснили, что именно один из заявителей и еще один человек цинично убили мужчину. 16-летнего заявителя, который "случайно" нашел труп своей жертвы, задержали через несколько часов после получения самого сообщения. На поиски и задержание другого 22-летнего душегуба потратили больше времени и ресурсов. Причиной убийства стали разные взгляды юношей и потерпевшего на отдельную ситуацию", - рассказали оперативники.

Задержанные под стражей. Один из них объяснил, что сообщил в полицию об обнаружении тела, потому что хотел, чтобы погибшего похоронили как человека.

Досудебное расследование продолжается.

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