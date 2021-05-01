"Не собираюсь проверять, является ли он родственником бывшего министра МВД": виновника смертельной аварии ранее ловили пьяным

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева будет избирать меру пресечения водителю, по вине которого минувшей ночью в ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Рассмотрение дела по мере пресечения для водителя, действия которого привели к гибели девушки, будет сегодня", - написал он.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Геращенко также сообщил, что водитель Павел Б. не остановился по требованию патрульных, которые увидели, что он нарушает правила дорожного движения, а "утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб".

По данным Геращенко, 20 апреля 2020 года Павла Б. задержали патрульные в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии.

"Судья Винницкого городского суда Колбаса Юрий Петрович не нашел за три месяца времени рассмотреть Административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривень и лишить его прав на год, как это предписывает закон", - отметил заместитель министра.

"Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего министра МВД Николая Белоконя. Он должен получить то, что заслужил, – длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека", - подчеркнул Геращенко.

Жуткая авария произошла 1 мая на бульваре Леси Украинки, 5. На спуске в сторону Бессарабки водитель не справился с управлением, допустил столкновение с бордюром. Машина перевернулась и врезалась в электроопору. Нетрезвого водителя 1995 года рождения госпитализировали в больницу.