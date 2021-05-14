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Не слушали мачеху: отец "воспитывал" детей раскаленной кочергой

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Не слушали мачеху: отец &quot;воспитывал&quot; детей раскаленной кочергой
В Хмельницкой области отец "воспитывал" детей раскаленной кочергой. Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области отец избил раскаленной кочергой 6-летнюю дочь и 8-летнего сына. Объяснил, они не слушались мачеху.

Побои и сильные ожоги на телах детей увидела работница поселкового совета и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"37-летний мужчина раскаленной кочергой избил своего 8-летнего сына на 6-летнюю дочь. Как выяснилось, сожительница, которая не является биологической матерью избитых детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их успокоить, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил детей. В результате такого "воспитательного" процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины", - рассказали в полиции.

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Все пятеро детей, что воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице.

Дело расследуют как пытки и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Отцу объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи прилагают усилия, чтобы привлечь к ответственности и сожительницу мужчины, на глазах которой происходило избиение детей, а она не прекратила преступление.

В Дружковке Донецкой области мужчина систематически избивал 7-летнего сына сожительницы. Мальчик даже терял сознание. Мать за сына не заступалась. Об издевательствах сообщила знакомая семьи, которая увидела мальчика с разбитым лицом.

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