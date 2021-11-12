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пятница, 12 ноября 2021 16:57

Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС

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Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина &quot;взрывно&quot; отомстил ТЭС
Мужчине отказали в экскурсии на объекте критической инфраструктуры. После чего он в Facebook сообщил о заминировании ТЭС. Фото: Нацполиция

Мужчина обнародовал ложное сообщение в сети о "минировании" объекта критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 7 ноября, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина на официальной странице ТЭС оставил сообщение о минировании объекта. На место происшествия прибыли взрывотехники, которые обследовали помещение и прилегающую к нему территорию. Никаких взрывных и опасных для жизни устройств не обнаружили", - говорится в сообщении.

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Минером оказался 31-летний житель Хмельницкой области. В 2015-м мужчина уже привлекался к ответственности за псевдоминирование избирательного участка. На этот раз так поступил, потому что его не пустили на экскурсию.

"Мужчина вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. По словам фигуранта на экскурсию его не пустили. Он простоял более трех часов. и замерз. Этот факт его возмутил и через неделю он решил сообщить о минировании", - добавили в полиции.

По месту жительства фигуранта продолжаются обыски. Ему грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Школьница из Борисполя проиграла спор подруге и "заминировала" черниговскую школу №13. Правоохранители через несколько часов после звонка разоблачили малолетнюю злоумышленницу.

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