"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек

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Дом, который был переоборудован для пожилых в Харькове и где погибли 15 человек, небыл зарегистрирован.

Такого учреждения, которое по этому адресу учитывается, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Об этом сообщил директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

"Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального. Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Юрий Шпарага, передает "Общественное".

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Сейчас соответствующие органы устанавливают владельца здания, по словам заместителя городского головы Андрея Руденко.

"Сейчас мы устанавливаем количество погибших. Разбираются правоохранительные органы. Пансионат работал без документов, проводится проверка. Выводы следователи сделают и в дальнейшем будут отрабатывать вопросы через прокуратуру и суд", - сообщил чиновник.

Это был частный дом-интернат, говорят в областном департаменте соцзащиты населения. Им он не подчинялся.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в 2-этажном здании были 33 человека. В 16.53 пожар был потушен. Пока известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах.