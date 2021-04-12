Не поделили территорию: 24-летний мужчина оказался в реанимации после "разборок"

В Тернополе 26-летний мужчина порезал 24-летнего. Кровавое выяснение отношений произошло возле супермаркета на ул. Злуки. Мужчины, которые отдыхали в разных компаниях, не поделили территорию.

В результате пострадавшего еле спасли, подозреваемого – задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/gynp.ternopil В Тернополе конфликт между мужчинами 26 и 24 лет закончился дракой и поножовщиной

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"Потерпевший получил два проникающих ножевых ранения. Его доставили в областную больницу и реанимировали. Подозреваемого установили и изъяли спортивный нож. Выяснилось, молодые люди находились в разных компаниях. Не поделили территорию возле супермаркета Сначала били друг друга руками, а потом 26-летний пустил в ход нож", – рассказали полицейские.

Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

На просп. Петра Григоренко в Деснянском районе Киева произошла стрельба. В результате – двое травмированных. Известно, что между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. Один из них достал на пистолет и сделал несколько выстрелов.