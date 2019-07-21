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воскресенье, 21 июля 2019 16:09

Не поделили покойника: работники похоронных фирм устроили драку со стрельбой

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Не поделили покойника: работники похоронных фирм устроили драку со стрельбой
В городе Ирпень ритуальные службы не поделили покойника. Была стрельба с пистолета. Фото: Нацполиция

Под Киевом в городе Ирпень произошел конфлик со стрельбой между двумя похоронными фирмами.

Представители организаций, которые занимаются ритуальными услугами, что-то не поделили на месте, где находился умерший. В ходе конфликта 59-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в 26-летнего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также перед тем, как открыть огонь, мужчина ударил своего соперника кулаком в лицо.

Пострадавшего госпитализировали, у него непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

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Стрелка задержали правоохранители. По факту хулиганства открыто уголовное производство.

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В итоге 2 человека получили огнестрельные ранения.

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