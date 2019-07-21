Не поделили покойника: работники похоронных фирм устроили драку со стрельбой

Под Киевом в городе Ирпень произошел конфлик со стрельбой между двумя похоронными фирмами.
Представители организаций, которые занимаются ритуальными услугами, что-то не поделили на месте, где находился умерший. В ходе конфликта 59-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в 26-летнего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Также перед тем, как открыть огонь, мужчина ударил своего соперника кулаком в лицо.
Пострадавшего госпитализировали, у него непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.
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Стрелка задержали правоохранители. По факту хулиганства открыто уголовное производство.
В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В итоге 2 человека получили огнестрельные ранения.
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