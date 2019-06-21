Не платили: в гимназии школьников не перевели в следующий класс

В гимназии №3 города Днепр разгорелся скандал. Трое школьников не перевели в 10-й класс из-за неуплаты благотворительных взносов. Педагоги обвинения отвергают. Фото - Главком

В гимназии №3 Днепра вспыхнул скандал из-за добровольных взносов. Трем ученикам, которые в этом году закончили 9-й класс, не позволили продолжить обучение. Причина в том, что школьники не уплатили взносы в благотворительные фонды учебного заведения, заявляют родители. В подтверждение дают записанный разговоры с директором гимназии. Педагоги обвинения отвергают.

Одна из учениц гимназии София Ворушко - из многодетной семьи. В этом году она закончила 9-й класс. После этого девушке сообщили, что ее не берут в 10-й класс. Вспоминает, что каждый день обучения начинался с того, что должны заплатить взносы, иначе пойдут учиться дальше, передает 5 канал.

Вместе с Софией в 10-й класс не взяли и Анастасию Савченко.

"Есть ученики, которые хуже оценками и их взяли, потому что они оплатили фонды. Есть те, кто оплатил фонды ночью, за вечер до получения аттестата, их взяли. И это печально", - говорит девушка.

В течение учебного года на нужды школы надо было платить по 200 грн в месяц. Об этом говорят родители трех учеников, которым отказали в дальнейшем обучении. Разговор с директором заведения родители записали на диктофон.

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Благотворительные взносы ни к чему. Никаких требований к уплате или неуплате - не существует, все делается добровольно. А детей не взяли, потому ограниченное количество мест, говорит директор заведения Виктория Силина.

Недовольные родители обратились с жалобой в городское управление образования. Когда в гимназию приехала специальная комиссия, всем трем ученикам предложили написать заявления о вступлении в 10-й класс. Комиссия проводит в гимназии проверку, выводы обещают обнародовать через 10 дней. Однако отчислены школьники уже успели подать документы в другие учебные заведения, поэтому продолжать обучение в гимназии не собираются.

Председатель столичного управления юстиции Станислав Куценко рассказал, что как бороться с вымогательством денег в учебных заведениях. В соответствии с изменениями законодательства, касающегося образования, сейчас родители могут вносить благотворительные взносы на счет школы. Это не запрещено. Но здесь ключевая вещь, которую надо учитывать. Главное - это именно благотворительность такого взноса, а не принуждение. Деньги должны вноситься на казначейский счет конкретной школы.