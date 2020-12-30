Не первые в семье: новые подробности загадочного самоубийства матери и сына

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В Днепре во дворе дома нашли в петлях 75-летнюю женщину и ее 38-летнего сына. Висели на газовой трубе. Ни предсмертной записки, ни следов насилия на телах покойников эксперты не обнаружили.

Накануне мужчина стал участником драки, поэтому его искали полицейские. Однако соседи и родственники умерших убеждают - драка не могла стать причиной самоубийства. Мать с сыном не пьянствовали, не ссорились и не имели никаких долгов. Но оба постоянно жаловались, что устали жить, сообщают "Чрезвычайные новости".

Известно, что мужчина постоянной работы не имел. А женщина, в прошлом кондитер, получала пенсию. Весной уже пыталась покончить с собой. Именно суицидальные наклонности матери и стали последней каплей для сына.

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"Она резала себе вены, очень жаловалась, что не может уже жить. Дочь она уже похоронила, другой сын тоже повесился. Такое у них было. Этот сын жил без жены, трудно ему было. Удочку ему подарила, говорила, чтобы ходил на рыбалку, чтобы успокаивался. Но, видно, руки опустились, не было никакой радости от жизни", - рассказала родственница Галина.

Все обстоятельства двойного самоубийства устанавливают полицейские.

Мертвыми 38-летнего мужчину и его 75-летнюю мать нашли 21 декабря. Оба были в петлях. Тела обнаружил работник Индустриального отделения полиции. Мужчина накануне должен был появиться в отделение полиции по повестке, но так и не пришел. Поэтому правоохранители решили наведаться к нему домой сами.