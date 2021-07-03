Не от молнии: новые подробности загадочной гибели 14-летнего парня

На Львовщине 14-летний парень умер из-за удара электрическим током в храме. Фото: unian.ua

14-летний парень в селе Тарасовка на Львовщине погиб не от удара молнии. Подросток умер из-за удара электрическим током в храме.

Покойный прислуживал в храме и в ночь трагедии помогал рабочим в церкви, рассказали жители села Тарасовка, передает ТСН.

Покойный мальчик закончил 8 класс. Его и младшего брата мама воспитывала самостоятельно.

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Люди рассказали, что в местном храме продолжаются ремонтные работы. Там снимали деревянный пол, потому что планировали поставить новый с подогревом. Под полом парень нашел металлическую трубу, в которой был неизолированный кабель. Когда подросток взял трубу в руку, его ударило током, от чего он умер.

Известно, что пол в храме ставили в 1977 году. Там даже нашли записку с именами мастеров, которые его укладывали. Однако все они уже умерли, а потому не у кого спросить, для чего они оставили в трубе провод.

В селе Тарасовка Львовского района молния убила 14-летнего парня. Такую версию сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Трагедия произошла в пятницу, 2 июля, в 21:45.