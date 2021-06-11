Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием

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47-летнего священника одного из сел Львовской области взяли на торговле оружием.

В апреле волынские оперативники получили информацию, что мужчина реализует переделанное оружие и боеприпасы. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и реализовывал через почту. При этом собственных контактов он не оказывал, что осложнило оперативникам быстро выйти на его след, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Злоумышленник действовал через интернет, открыто вел переписку, давал консультации и разъяснения. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам "товар" посылал по почте. При этом всеми силами пытался сохранить анонимность. Удивило и то, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления", - рассказали оперативники.

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Они несколько месяцев документировали деятельность священника. И в итоге - задержали. Во время обысков изъяли оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Ровенской области задержали священника, который продавал гранатометы, тротил и гранаты. Следователи установили, что мужчина ранее уже был судим за торговлю оружием, однако заниматься этим незаконным делом не прекратил.