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пятница, 11 июня 2021 11:07

Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием
10

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На Львовщине задержали 47-летнего священника, который торговал оружием и боеприпасами
Фото: vl.npu.gov.ua
На Львовщине задержали 47-летнего священника, который торговал оружием и боеприпасами
На Львовщине задержали 47-летнего священника, который торговал оружием и боеприпасами
На Львовщине задержали 47-летнего священника, который торговал оружием и боеприпасами
На Львовщине задержали 47-летнего священника, который торговал оружием и боеприпасами

47-летнего священника одного из сел Львовской области взяли на торговле оружием.

В апреле волынские оперативники получили информацию, что мужчина реализует переделанное оружие и боеприпасы. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и реализовывал через почту. При этом собственных контактов он не оказывал, что осложнило оперативникам быстро выйти на его след, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Злоумышленник действовал через интернет, открыто вел переписку, давал консультации и разъяснения. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам "товар" посылал по почте. При этом всеми силами пытался сохранить анонимность. Удивило и то, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления", - рассказали оперативники.

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Они несколько месяцев документировали деятельность священника. И в итоге - задержали. Во время обысков изъяли оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Ровенской области задержали священника, который продавал гранатометы, тротил и гранаты. Следователи установили, что мужчина ранее уже был судим за торговлю оружием, однако заниматься этим незаконным делом не прекратил.

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Дата
11
июня

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