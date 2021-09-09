Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора

На Ровенщине пьяный 38-летний водитель Nissan Rogue сбил насмерть 35-летнюю водителя скутера Honda. Водителем внедорожника оказался бывший прокурор Иван Скобух. Фото: rv.npu.gov.ua

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии возле села Немовичи на Ровенщине, где погибла 35-летняя скутерист. Сестра погибшей обвиняет в аварии экс-прокурора Ивана Скобуха.

В областной прокуратуре Gazeta.ua подтвердили, что человека с таким именем и фамилией в прошлом году уволили из-за неуспешного прохождения аттестации.

"Он работал прокурором отдела приема, обработки и анализа оперативной информации, был уволен в августе прошлого года", - сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Жужельская.

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Скобух был пьян настолько, что не мог сам идти, рассказал родственник погибшей, передает rivne1.tv.

"Он был по всем признакам пьян. Его даже вели. Держали прямо в машине. Он не сделал ни анализ на кровь, ничего. Был еще даже пьяный утром. Говорили, что его повезут на экспертизу, но его так и не повезли. Мы приехали утром в прокуратуру, чтобы посмотреть, как идет следствие, а он просто в машине сидел. Ему кофе носили, наверное, чтобы алкоголь вышел. От экспертизы он отказался", - рассказал мужчина.

Пока никаких комментариев ни родственники, ни защита Ивана Скобуха не давали. Gazeta.ua готова озвучить их позицию.

Авария произошла 8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи на Ровенщине. 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян. С места ДТП пытался скрыться. Его задержали патрульные, которые стали свидетелями ДТП. Водителем внедорожника оказался экс-прокурор Иван Скобух из Ровно.