Не мог найти работу: рассказали о мужчине, который подорвался на гранате

Дома у подрывника полиция обнаружила еще две гранаты, завернутые в одеяло, и одну дымовую шашку. Фото: dp.npu.gov.ua

61-летний мужчина, подорвавший в Кривом Роге себя гранатой, неконфликтный. Но в последнее время постоянно жаловался, что его все достало.

Мужчина не мог найти работу. Хотел вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали, рассказали соседи и товарищи по службе, передает "Сегодня".

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Полтора года назад мужчина развелся, разрыв переживал тяжело.

На место происшествия прибыл друг потерпевшего, с которым служили на востоке Украины. Рассказал, что две недели назад они вместе сидели в кафе и ни о каком желании совершить самоубийство тот не говорил.

Трагедия произошла 8 августа. Мужчина сообщил о намерении взорвать гранату. На место приехали полицейские. После переговоров мужчина отдал одну гранату. Вторую подорвал. Выжил, но остался без ноги. Известно, что подрывник с 2014 принимал участие в антитеррористической операции и несколько раз ездил на восток страны защищать родину. Он разведен, похоронил родителей несколько лет назад и жил один. Товарищи по службе пострадавшего говорят о нем только хорошее.