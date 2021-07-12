Не имел шансов: в больнице умер 2-летний мальчик, которого порезал отчим

Михаил умер, не выходя из комы. Фото: Блог Кривого Рога

2-летний Михаил, которого ножом порезал бывший сожитель матери Сергей Федотов, умер, не выходя из комы.

Новость сообщила знакомая матери мальчика. Информацию также подтвердили в полиции, говорится в Telegram-канале "Блог Кривого Рога".

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По словам медиков, у мальчика не было никаких шансов выздороветь. Он потерял много крови, артерии и сосуды повреждены.

Федотова арестовали. 9 июля ему назначили меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Трагедия произошла 7 июля в селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области. Федотов более года жил с матерью умершего Михаила. Сельсовет даже дала им дом. Несколько месяцев назад пара разошлась и женщина уехала на заработки. Трое детей остались с бабой и дедом. В день убийства за детьми присматривала баба. Она со средней девочкой пошла в магазин. Дома остались Миша и 7-летняя сестра. Тогда в дом пришел Федотов. Рядом пустые дома. Здесь нет соседей и прохожих. На крики детей некому было прийти на помощь. Мужчина перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестру. Впоследствии прятался на чердаке сарая соседнего дома. Злоумышленника задержали в тот же день. Ранее его уже судили за разбой, кроме того, состоит на учете за совершение домашнего насилия.