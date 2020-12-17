Не хотел платить 8 грн за простой: пассажир прострелил таксисту ногу

Таксист хотел получить деньги за простой, а мужчина отказался платить Фото: gorod.dp.ua

В Кривом Роге пассажир после поездки в такси стрелял в водителя. Таксист хотел получить деньги за простой, а мужчина отказался платить.

Инцидент произошел в Долгинцевском районе 16 декабря, пишет tsn.ua. По информации очевидцев, пассажир стрелял в водителя такси. Нарушитель возвращался домой после гулянки с женой и двумя детьми и был нетрезв.

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Таксист некоторое время ждал пассажиров, когда те выйдут. Водитель довез их на место и предупредил, что за простой нужно доплатить 8 грн. Нетрезвого пассажира это разозлило. Он достал пистолет и выстрелил в сторону водителя.

Таксист получил непроникающее огнестрельное ранение левой голени. Его забрали в больницу.

32-летнего стрелка забрали в участок. За хулиганство ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В cеле Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой таксистку. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища.