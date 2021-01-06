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среда, 06 января 2021 14:43

Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу

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Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу
5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла подруга Юлия Василик Фото: dnepr.express

Сын Геннадия Корбана Лев и Юлия Василик, которая с ним погибла, не были одноклассниками.

Девушка училась в 10-м классе Украино-Американского лицея, а Корбан - в частной школе Primus Inter Pares School, сообщает Telegram-канал "КП в Украине".

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К Юлии на дачу в элитный коттеджный городок приехала компания друзей. С Львом они поехали кататься после вечеринки в багги, который принадлежал девушке. Ехали по дороге в сторону Запорожья, рассказали знакомые Юлии.

Отец Юлии Николай Васик - директор УкрМеталОптТрейд, компания в процессе ликвидации. Ее мать шокирована. Организовывает прощание и выбирает свадебное платье, в котором похоронит дочь.

Похороны запланированы на 11:00 четверга, 7 января.

5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

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