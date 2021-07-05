Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев

Самолет задержался на час. Фото: pixabay.com

В Польше пилот рейса Ryanair в Одессу не пускал пассажиров на борт. Инцидент произошел в аэропорту Познань-Лавица.

Самолет задержался на час, а 30 человек с билетами не смогли попасть на борт, сообщает "Wyborcza poznan".

Очевидцы рассказывают, что пилот выгонял пассажиров, кричал на них и называл себя "королем самолета". Причины такого поведения людям объяснить не смогли.

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По словам представителя аэропорта Блажея Патрина, сотрудники не имеют информации о некорректном поведении одного из членов экипажа в отношении пассажиров. Он отметил, что во время регистрации возникли проблемы. Подробностей пока нет, ситуацию расследуют.

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