"Назвали заразой и начали бить" - одноклассницы избили школьницу на уроке физкультуры

В Херсонской области одноклассницы избили школьницу на уроке физкультуры Фото: скриншот с видео

В Херсонской области 11-летняя Оля Аристова оказалась в больнице из-за избиения одноклассниками во время игры в футбол на уроке физкультуры.

Девочка рассказала, что девочки из противоположной команды ударили ее по ноге так, что треснула берцовая кость, говорится в сюжете ТСН.

"Играли в футбол. Я отбила их гол. А они сказали: ах ты зараза, и начали меня бить. Били ногами по ногам, сильно", - говорит Оля.

София - одна из тех, на кого жалуется потерпевшая уверяет, что Олю намеренно никто не бил. Просто хотели остановить.

"Оля забрала мячик у Насти, Настя за ней побежала, потянула за капюшон и Оля упала", - говорит София.

На вопрос, бил ли кто-то Олю по ноге, утверждает, что этого не видела.

Учитель физкультуры Таврической общеобразовательной школы Любовь Майер уверяет, что все произошло на ее глазах. Говорит, Олю действительно били, но ничего криминального в этом не видит.

"Там борьба шла за мяч. Оля убежала за мячом, Настя догоняла, хотела тоже забрать мяч. В эмоциях она ударила по ноге. Но это игра. Это спортивная игра", - утверждает учительница.

Мама Оли возмущена, почему вместо скорой в школу вызвали родителей. По ее словам, последние месяцы дочка не хочет ходить в школу, потому что жалуется, что ее там обижают. Два месяца назад из уроков ребенок пришел с вывихнутой рукой, теперь-новая травма.

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В школе утверждают - травли нет, объясняют все тем, что класс недружний. Дети часто ссорятся и дерутся. То, что произошло на уроке физкультуры считают несчастным случаем.

"Есть объяснение не только от той девочки, которая толкнула, а и от ее одноклассников. Это писали те, кто видел, что происходило. Они никто не написали, что это ее били", - рассказывает директор Таврической общеобразовательной школы Елена Костюк.

Директора школы поддерживают и родители Олиных одноклассников.

"Это не был буллинг. Они дружат, они в музыкальную школу вместе ходят. Сейчас у них такой возраст, что они где-то друг друга дергают. Это не только в их классе. Это и 6, 7, 8. Все подростки так себя ведут сейчас", - утверждает мать Софии Златка Олещенко.

В управлении юстиции, куда обратилась мама Оли, считают такое поведение подростков ненормальной. В прошлом году в области было с полсотни жалоб на травлю, в 10 случаях дети получили травмы. Родителей призывают не стесняться и при первых жалобах ребенка сразу звонить на горячую линию.

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