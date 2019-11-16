Назвали возможную причину взрывов в Балаклее

Мог взорваться двигатель ракеты. Фото: "Цензор"

Причиной взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской обл. вероятно стал взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Сейчас один из раненых военных находится в тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести и трое в легкой степени тяжести, говорится в уточненной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

Двое находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

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"По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14.28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения, в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате взрывов на территории складов Балаклее ранения получили четверо военных. Еще двое получили ранения не совместимые с жизнью.