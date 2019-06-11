Назвали вероятную причину смертельного пожара в Одесской психбольнице

Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице произошел пожар. Шесть человек погибли, среди них - медсестра учреждения. Фото - od.npu.gov.ua

Вероятной причиной смертельного пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог.

Огонь занесли извне, согласно акта спасателей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет извлечена для тщательного изучения. Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар, и другие работники больницы", - сказано в сообщении.

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Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще 6 пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. В разные отделения медицинского центра психического здоровья доставлен ​​41 человек.

Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице по улице Академика Воробьева произошел страшный пожар. Внутри здания находился 51 человек. 6 погибли, среди них - медсестра учреждения. Причина смерти - отравление угарным газом.