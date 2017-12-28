Назвали точное количество уничтоженных за год боеприпасов

455 авиационных бомб в год нашли и обезвредили спасатели

Пиротехники ГСЧС за 2017 изъяли и уничтожили более 79 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и знишилы 79 тыс. 355 взрыво-опасных предметов, в том числе 455 авиационных бомб", - передают.

За 4 суток спасатели выезжали на 68 мест. В ходе этих выездов было выявлено 441 боеприпасов.

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По 26 декабря пиротехникам в Луганской области было обследовано 30,2 га области. Здесь было изъято 31 единица взрывоопасных предметов. За этот день в Донецкой области осуществили 11 выездов. Нашли 70 единиц взрывоопасных предметов.

В штабе АТО показали снимки фронтового поселка Пески, которое уничтожила война. "Ситуация была напряженной, ведь со стороны Донецка по нашим позициям регулярно вели огонь танк и БМП противника. Также российско-оккупационные войска постоянно применяли минометы разного калибра и стрелковое оружие. Ранее в Песках выстрелы и разрывы мин и снарядов слышали чаще, чем человеческие шаги" .