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вторник, 26 декабря 2017 15:55

Назвали самые опасные пешеходные переходы столицы
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Общественная организация "Центр развития города" опубликовала карту самых опасных пешеходных переходов Киева. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

"В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей и т.д. ", - говорится в сообщении.

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Наибольшее количество опасных переходов в Оболонском районе столицы - 54.

Соломенский район
Фото: Центр Развития города
Днепровский район
Шевченковский район
Печерский район
Деснянский район
Подольский район
Дарницкий район

В целом почти 250 пешеходных переходов признаны опасными.

В центре Киева на Бессарабской площади хотят реорганизовать движение автотранспорта и сделать площадь пешеходной.

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