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пятница, 13 декабря 2019 14:27

Назвали подозреваемого в организации убийства Шеремета

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Назвали подозреваемого в организации убийства Шеремета
Андрея Антоненко назвали организатором убийства. Фото: "Еспресо.TV"

Ветерана АТО Андрея Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Это установило досудебное расследование, говорится в тексте подозрения Юлии Кузьменко, который выложил в Facebook адвокат Влад Добош.

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"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство. Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - говорится в подозрении.

12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.

Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.

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