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пятница, 22 января 2021 09:29

Назвали основные версии харьковской трагедии
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В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек

Следователи устанавливают причину смертельного пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.

В настоящее время проверяют 3 основные версии, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Это - пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.

На пепелище продолжаются следственные действия. Полицейские допрашивают работников пансионата и свидетелей. Проводят обыски.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работников. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

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