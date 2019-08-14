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среда, 14 августа 2019 16:04

Назвали наказание для пары, которая публично занималась сексом

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Назвали наказание для пары, которая публично занималась сексом
Наказали пьяную пару, которая занималась сексом на улице. Фото: Униан

Пару, которая занималась сексом на улице, хотят наказать на 15 суток лишения свободы по статье "Мелкое хулиганство".

Пара своей вины не признает. По их словам, они не знали, что поступают незаконно, пишет Униан.

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Полиция проводит следственные действия.

Любовники отказались проходить проверку на уровень алкоголя в крови, говорит Татьяна Андрейчук, специалист отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

В Черновцах правоохранители задержали двух нетрезвых людей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.

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